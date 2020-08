Campania, segnalati 3.328 rientri dall'estero: ?si attende l'esito di 635 tamponi (Di sabato 15 agosto 2020) Coronavirus, ecco i dati complessivi dei rientri registrati dalle Asl nel territorio della regione Campania in attuazione della Ordinanza 68 del 12 agosto:-ASL NA1: 428 segnalazioni e... Leggi su ilmattino

Ancora in rialzo i nuovi casi di Coronavirus in Italia: oggi 574 contro i 531 segnalati ieri. I decessi sono 3, mentre ieri ne erano stati registrati 6. Il numero totale di casi sale a 252.809, il num ...In Campania sono 44 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’Unità di Crisi nel bollettino odierno, aggiornato alle 23:59 di ieri. Dieci dei 44 contagiati sono cittadi ...