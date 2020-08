Calenzano: Bancomat del Credit Agricole fatto esplodere nella notte. Rubati i soldi (Di sabato 15 agosto 2020) Gli assalitori hanno forzato la porta della banca, togliendo il denaro dall'interno della macchina. L'esplosione ha causato danni agli uffici della banca, mentre nessuna persona risulta ferita. Sul posto oltre alla Sis del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri Firenze anche una squadra dei vigili del fuoco Leggi su firenzepost

Firenze, 15 agosto 2020 - Assalto, con esplosione, allo sportello bancomat dell'agenzia del Credit Agricole di Calenzano, in via Puccini, la notte scorsa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell ...La notte scorsa lo sportello bancomat Crédit Agricole di Calenzano è stato fatto esplodere e il denaro all'interno è stato portato via. L'assalto allo sportello, che si trova in via puccini, è stato e ...