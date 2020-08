Calciomercato Napoli: si sblocca l’affare Boga? Intesa trovata con il Sassuolo (Di sabato 15 agosto 2020) Il Napoli avrebbe trovato l’Intesa per Jeremie Boga: il fortissimo esterno d’attacco del Sassuolo potrebbe passare agli azzurri Dopo le cessioni di Allan e Koulibaly il Napoli potrebbe annunciare due nuovi acquisti, tra cui il gioiellino Jeremie Boga. Il franco ivoriano sarebbe il sostituto ideale di Callejon e si sta avvicinando a grandi passi al club partenopeo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe quasi cosa fatta il suo passaggio al Napoli: il club di De Laurentiis avrebbe trovato l’accordo con il Sassuolo sulla base di 25 milioni ed il cartellino di Ounas. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Discorso aperto, in casa Napoli, sui portieri. Gattuso ha chiesto la conferma sia di Meret che di Ospina, ma non è un mistero che il primo vorrebbe giocare con più continuità, anche per un posto agli ...Dopo l'eliminazione in Champions League di qualche giorno fa per mano del Barcellona, il Napoli si è messo in moto per costruire una rosa di livello superiore da mettere nelle mani di Gennaro Gattuso, ...