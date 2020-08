Calciomercato Napoli, si attende una nuova offerta del Manchester City per Kalidou Koulibaly (Di sabato 15 agosto 2020) Kalidou Koulibaly sembra sempre più lontano da Napoli. Ormai anche i tifosi azzurri si stanno abituando all’idea dell’addio del difensore senegalese. Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha aggiornato la situazione relativa al mercato e alla cessione del giocatore. “Il Manchester City tornerà su Kalidou Koulibaly con una nuova offerta e con la volontà di prenderlo. Accadrà dopo la conclusione della Champions League, anche se i contatti restano sempre vivi, con la regia di Fali Ramadani. Non possiamo escludere che altri club possano inserirsi più avanti, Manchester United in testa, ma adesso il pallino ... Leggi su calciomercato.napoli

