Calciomercato Napoli: Brekalo è il nome nuovo per la fascia (Di sabato 15 agosto 2020) Calciomercato Napoli: il nome nuovo per la fascia è quello di Josip Brekalo. L’esterno croato è di proprietà del Wolfsburg Continua la ricerca di un esterno per il Napoli. Secondo Gianluca Di Marzio l’ultimo nome finito sul taccuino di Giuntoli è quello di Josip Brekalo. Il laterale è di proprietà del Wolfsburg è può giocare sia a destra che a sinistra. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti tra le parti per provare a sondare il terreno. Il Wolfsburg chiede 20 milioni ma l’operazione si può chiudere anche sui 17/18. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Milik aspetta la Juventus: uno tra Bernardeschi, Luca Pellegrini e Romero possibile contropartita per abbassare le richieste del Napoli. Il calciomercato, si sa, è anche fatto di occasioni. E seguendo ...

Gerard Lopez, presidente del Lille, alla BBC ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro di Gabriel. “Gabriel è giovane e molto potente. In questo momento è uno dei due centrali più dominanti de ...

