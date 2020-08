Calciomercato Fiorentina, i viola vogliono soffiare Borja Mayoral alla Lazio (Di sabato 15 agosto 2020) Calciomercato Fiorentina: per l’attacco piace Borja Mayoral che avrebbe già un accordo con la Lazio Nella prossima finestra di Calciomercato, la Fiorentina proverà a muoversi anche sul fronte attaccanti. I viola cercano un attaccante da regalare a Iachini e, oltre a Piatek obiettivo numero uno, piacerebbe anche Borja Mayoral del Real Madrid. Come riportato da Tuttosport, la trattativa tra i Blancos e la Lazio sarebbe in stand-by; dopo aver trovato già gli accordi con il calciatore e sul cartellino. E proprio in questa fase di stallo, la Fiorentina potrebbe inserire e soffiare ... Leggi su calcionews24

Nella prossima finestra di calciomercato, la Fiorentina proverà a muoversi anche sul fronte attaccanti. I viola cercano un attaccante da regalare a Iachini e, oltre a Piatek obiettivo numero uno, piac ...

Conferme, arrivi e partenze: il mercato della Fiorentina in difesa

In attesa che il calciomercato apra ufficialmente i battenti tra quindici giorni, andiamo ad analizzare qual è la situazione dei giocatori della Fiorentina reparto per reparto. I sicuri partenti, quel ...

