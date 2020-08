Buon Ferragosto 2020 | auguri | immagini WhatsApp | frasi | foto e citazioni da condividere

BUON FERRAGOSTO 2020 – Ferragosto è sinonimo di mare, estate, ferie e divertimento: anche durante una festa così attesa non bisogna però dimenticarsi di fare gli auguri di buon Ferragosto alle persone a cui vogliamo più bene, condividendo frasi, immagini, foto e citazioni. Piccoli gesti per far sapere ai nostri cari che sono nel nostro cuore.

Non sempre è facile fare degli auguri originali. Il nostro consiglio è di evitare in ogni caso di inviare lo stesso messaggio a più persone, o addirittura di inoltrarlo a tutta la rubrica. Meglio sforzarsi un po’ di più e inviare auguri personalizzati, possibilmente divertenti. Se non siete molto fantasiosi, nessun problema. Qui infatti troverete una selezioni di frasi, immagini, citazioni, foto e proverbi di auguri di buon Ferragosto 2020 da condividere su WhatsApp e tutti i social.

