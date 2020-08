Buon compleanno a Ben Affleck, il nuovo migliore Batman (Di sabato 15 agosto 2020) Ben Affleck, l’ultimo Batman cinematografico, è nato a Ferragosto. Classe 1972, compie 48 anni oggi, di cui quasi tutti trascorsi nel mondo dello spettacolo. C’è un Ben Affleck per ogni stagione: il ragazzino entusiasta che fa la comparsa tra una serie televisiva di network e l’altra, la promettente metà artistica del compagno di carriera hollywoodiana Matt Damon, la superstar lanciata dalle produzioni indie che diventa presenza fissa sui tabloid con la sua vita sentimentale e quello che non fa mistero di un lato oscuro fatto di alcolismo, depressione e brutti tatuaggi. L’Affleck che si avvicina alla cinquantina – reduce da un ruolo seminale, quello del Cavaliere oscuro dei blockbuster di Zack Snyder – pare proprio che il peggio l’abbia superato: ha ... Leggi su wired

