Brutta caduta di Evenepoel: cade oltre il parapetto, le condizioni [FOTO] (Di sabato 15 agosto 2020) Giro Lombardia. Il fenomeno belga Evenepoel di 20 anni, perde il controllo della bici sulla discesa dalla Colma di Sormano e cade in un bosco dopo un impatto con il parapetto a bordo carreggiata. photocredit diretta tv Rai2photocredit diretta rai2Confortanti le prime notizie sul belga, che è vigile ed è stato subito soccorso. Dai primi riscontri il giovane avrebbe un forte trauma alla gamba destra, ma non avrebbe mai perso conoscenza.Il ciclista è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Como. L'articolo Brutta caduta di Evenepoel: cade oltre il parapetto, le condizioni FOTO proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost

