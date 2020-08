Bruno Fernandes: «L’Italia mi ha insegnato a giocare ovunque» – VIDEO (Di sabato 15 agosto 2020) Bruno Fernandes ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Siviglia Bruno Fernandes ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Siviglia, valevole per la semifinale di Europa League. «Sicuramente i risultati sono buoni. Ho segnato, i compagni mi hanno aiutato molto, dandomi fiducia. Per me è stato più facile, ho già giocato in Italia, so cosa significa essere fuori dalla mia nazione e giocare in campionati diversi. La Premier è totalmente diversa, ma ho la fiducia dell’allenatore, dello staff, e i compagni e le cose vanno bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Domani sera i Red Devils sfidano gli andalusi nella prima semifinale di Coppa, chi vince affronterà una tra Inter e Shakhtar Dopo la sofferta vittoria ai supplementari nei quarti contro il Copenhagen, ...

Il portoghese del Manchester United parla dei paragoni con il fuoriclasse francese e dell'adattamento: "Avendo giocato in Italia è stato facile". Nel giro di pochi mesi, Bruno Fernandes ha cambiato il ...

