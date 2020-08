Bonafede perde pure contro il boss Cassazione: ok a Skype per i 41bis (Di sabato 15 agosto 2020) Cortocircuito del ministero della Giustizia. Emette circolare per usare Skype nei colloqui dei carcerati. Il ministro si oppone all’uso per il boss ma.... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Cortocircuito del ministero della Giustizia. Emette circolare per usare Skype nei colloqui dei carcerati. Il ministro si oppone all’uso per il boss ma.... Non bastano le dure critiche e la perdita nel ...

alfonso bonafede

'Il ministro fa il suo lavoro e loro rompono la min***', è la frase rubata a Graviano, che parlava di Alfonso Bonafede contrapposto a Giletti ed al magistrato Nino Di Matteo, quello che ha sollevato .

