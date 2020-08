Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di sabato 15 agosto (Di sabato 15 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a sabato 15 agosto. L’attività di analisi epidemiologica non si ferma nemmeno in questa giornata di Ferragosto con la Regione Lombardia che come di consueto ha pubblicato il Bollettino aggiornando i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore a livello regionale. Sono 94 i nuovi casi di contagio contro i 97 di ieri. Si registra, inoltre, un altro decesso (1 ieri) mentre aumentano i guariti e i dimessi (+113). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 7.028, ieri 7.464. Leggi su sportface

