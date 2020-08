Bollettino Coronavirus del 15 Agosto 2020 (Di sabato 15 agosto 2020) La situazione continua a degenerare e i contagi sono ancora in salita. L’incremento nazionale dei casi è +0,24% (ieri +0,22%) con 253.438 contagiati totali, 203.640 guarigioni e 35.392 deceduti (+158, ma solo 4 conteggiati oggi): infatti dei 158 morti comunicati ben 154 sono relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio per un errore da parte della Ausl di Parma (Emilia Romagna). Le infezioni in corso sono14.406 (+157, ieri 14.249). Elaborati 53.123 tamponi (ieri 46.723) con 629 positivi: rapporto positivi/tamponi 1,18% (ieri 1,22%). I ricoverati con sintomi sono 764 (-7), le terapie intensive 55 (-1). Nuovi casi soprattutto in: Veneto 120, Lombardia 94, Emilia Romagna 71, Lazio 58, Piemonte 47 (dei quali 15 del 13 Agosto inseriti in ritardo), Sicilia 46, Toscana 38, Liguria 33. In Lombardia curva stabile (+0,09%) con 7.208 tamponi (ieri 7.464) e 94 ... Leggi su sbircialanotizia

