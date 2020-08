Bielorussia, sesto giorno di manifestazioni. Lukashenko: “Non giocate col fuoco. Non rinunceremo mai a questo Paese” (Di sabato 15 agosto 2020) Nonostante la repressione, gli arresti e le denunce di torture in carcere di chi è stato liberato dopo ore dietro le sbarre dei penitenziari del Paese, i bielorussi tornano in piazza nel sesto giorno di proteste dopo la contestata rielezione del presidente Aleksandr Lukashenko. In migliaia stanno scendendo in queste ore per le strade di Minsk diretti alla stazione della metropolitana Pushkinskaya. E il Capo dello Stato, dopo un colloquio con il presidente russo, Vladimir Putin, che lo ha sostenuto, denuncia “ingerenze esterne” dietro alle proteste diffuse nel Paese. E lancia un avvertimento ai manifestanti: “Non giocate col fuoco”. “L’aggressione contro di noi sta montando. Dobbiamo contattare Putin così io posso parlarci”, ha detto in mattinata ... Leggi su ilfattoquotidiano

