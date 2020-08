Bielorussia nel caos: anche i medici denunciano le violenze (Di sabato 15 agosto 2020) Bielorussia, migliaia di medici si uniscono nella denuncia della repressione: “Ospedali in stato di guerra, documentiamo le violenze” “Gli ospedali della Bielorussia sono in stato di guerra: non fanno che ricevere manifestanti feriti dagli agenti di polizia durante cortei e sit-in pacifici: curano ferite da proiettili di gomma, ustioni, fratture, traumi ed escoriazioni da percosse.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

LaStampa : Botte, privazioni del sonno e stupri punitivi. I casi denunciati da alcuni media, sui social e da Amnesty Internati… - fanpage : 'Il bianco, in Bielorussia, è un colore pericoloso. Bianco è opposizione al governo, è insurrezione, è rompere le r… - ItalyMFA : ???????? Il Ministro @luigidimaio partecipa al Consiglio Affari Esteri in videoconferenza. In agenda: ?? situazione in… - EnergiaOltre : Si sono verificati forti cali di vendite di #gas in molti dei principali mercati di #Gazprom, tra cui l’#Italia (-1… - mimmoanzivino : RT @ANPIRomaPosti: Il #15agosto 1941,un soldato dell’#ArmataRossa prigioniero nel Campo di concentramento di #Shirokaya, #Minsk (#Bielorus… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia nel Bielorussia, rilasciato italiano arrestato a Minsk. Nel Paese continuano le proteste la Repubblica Bielorussia nel caos: anche i medici denunciano le violenze

“Gli ospedali della Bielorussia sono in stato di guerra ... Parla con l’agenzia Dire nel giorno in cui il viceministro della Sanita’, Dmitri Pinevich, ha avvertito medici e paramedici che, se saranno ...

Borrell: "L'Ue non accetta i risultati elettorali in Bielorussia"

“L’Ue non accetta i risultati elettorali. Inizia il lavoro sulle sanzioni per i responsabili delle violenze e dei brogli”. Le parole dell’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell non lasciano spazio ...

“Gli ospedali della Bielorussia sono in stato di guerra ... Parla con l’agenzia Dire nel giorno in cui il viceministro della Sanita’, Dmitri Pinevich, ha avvertito medici e paramedici che, se saranno ...“L’Ue non accetta i risultati elettorali. Inizia il lavoro sulle sanzioni per i responsabili delle violenze e dei brogli”. Le parole dell’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell non lasciano spazio ...