Bielorussia, in migliaia depongono fiori per l’attivista ucciso nelle proteste. E Lukashenko incassa l’appoggio di Putin (Di sabato 15 agosto 2020) «Non cederemo il Paese a nessuno», ha detto Alexander Lukashenko. Il presidente della Bielorussia ha rifiutato così le proposte di mediazione arrivate da alcuni Paesi esteri. Una mediazione che sembra necessaria viste le proteste e gli arresti di questi giorni, dopo le elezioni che hanno confermato quello che viene definito «l’ultimo dittatore d’Europa» alla guida del Paese. Come riporta l’emittente Bbc, nella giornata di oggi migliaia di persone hanno presenziato al funerale di Alexander Taraikovsky, l’uomo ucciso negli scontri con la polizia il 10 agosto scorso. Il corteo è stato pacifico e molti manifestanti hanno deposto corone di fiori davanti alla stazione della metropolitana di Minsk dove Taraikovsky è ... Leggi su open.online

