Bielorussia | gli agenti in tenuta antisommossa abbassano gli scudi | i manifestanti si avvicinano per abbracciarli e regalare fiori – Video

Continuano le proteste in Bielorussia, ma alcuni reparti delle forze di sicurezza sembrano cominciare ad allentare la tensione con la popolazione in sommossa dopo l'elezione di Lukashenko. Nella capitale Minsk, i manifestanti hanno abbracciato e baciato le truppe del ministero degli interni che sorvegliano un edificio governativo. Alcuni di loro si sono spinti fino a depositare dei fiori negli scudi antisommossa.

Ragazzi spalle al muro e mani dietro la schiena. Gambe e toraci viola per gli ematomi dopo le violenze. Lacrime e abbracci all’uscita dalle prigioni delle torture. Le immagini che raccontano la brutal ...

Nonostante le ripetute violenze della polizia contro i manifestanti avvenute questa settimana, migliaia di persone si sono radunate sabato nelle strade e nelle piazze di Minsk, la capitale della Bielo ...

