Besozzo. Ventenne morta annegata nelle acque del lago Maggiore ad Arolo di Leggiuno (Di sabato 15 agosto 2020) Una ragazza di 20 anni è morta annegata nelle acque del lago Maggiore, ad Arolo di Leggiuno. La vittima, di nazionalità marocchina, era residente a Besozzo dove abitava con la propria famiglia. La ragazza era in riva al lago con i propri genitori, quando ha deciso di tuffarsi per rinfrescarsi. Una volta in acqua è andata in difficoltà ed è scomparsa nei fondali del lago. A lanciare l’allarme per primi sono stati proprio mamma e papà, che non la hanno più vista nuotare. Sul posto così sono arrivati i soccorritori in poco tempo. Un’imbarcazione della Guardia Costiera del lago Maggiore, con sede a ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Besozzo Ventenne Besozzo. Ventenne morta annegata nelle acque del lago Maggiore ad Arolo di Leggiuno - La Prima Pagina La Prima Pagina Besozzo. Ventenne morta annegata nelle acque del lago Maggiore ad Arolo di Leggiuno

Una ragazza di 20 anni è morta annegata nelle acque del lago Maggiore, ad Arolo di Leggiuno. La vittima, di nazionalità marocchina, era residente a Besozzo dove abitava con la propria famiglia. La rag ...

Una ragazza di 20 anni è morta annegata nelle acque del lago Maggiore, ad Arolo di Leggiuno. La vittima, di nazionalità marocchina, era residente a Besozzo dove abitava con la propria famiglia. La rag ...