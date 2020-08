Bernardo Silva: «Sarebbe stato bello sfidare Ronaldo. Ora voglio vincere la coppa a casa mia» (Di sabato 15 agosto 2020) Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Le parole del portoghese Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della sfida di Champions League contro il Lione. Le sue parole. FINAL EIGHT A LISBONA – «E’ la mia città e compiere una grande impresa Sarebbe straordinario. Come portoghese sono orgoglioso che l’Uefa abbia deciso di organizzare qui la fase finale della Champions: è un premio alla nostra serietà nella lotta contro il Covid 19 e alla bontà delle nostre strutture». JUVE ELIMINATA – «Il calcio a questi livelli può sempre regalare sorprese. Cristiano è un idolo della nostra nazione e ... Leggi su calcionews24

