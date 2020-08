Berlusconi “stiamo selezionando candidati competenti per elezioni” (Di sabato 15 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo selezionando candidati competenti, radicati sul territorio, con esperienza non solo nella politica ma anche nell’impresa, nel lavoro, nelle professioni, nella cultura, nel volontariato. Queste elezioni Regionali e Amministrative saranno anche l’occasione per ribadire che il governo non rappresenta la maggioranza degli italiani”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sul suo profilo Facebook.(ITALPRESS). Berlusconi “stiamo selezionando candidati competenti per elezioni” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

