Benfica | Cavani sempre più vicino | offerti tre anni di contratto

tancredipalmeri : BOMBA! Cavani al Benfica per 9 milioni di € all’anno! - pisto_gol : Il Benfica, dopo Cavani,prende anche Everton Soares (Gremio per 22mln€ + 15% sulla futura rivendita: colpo straordinario - luciapbahia : Cavani no benfica?????? - Edusoares6996 : Cavani no Benfica - yurilzf : Cavani no benfica -

I contatti tra il Benfica ed Edinson Cavani si sono intensificati proprio negli ultimi giorni. L'attaccante svincolatosi dal Paris Saint-Germain, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Rec ...

Benfica letteralmente scatenato sul mercato. Il club lusitano ha già ufficializzato i colpi Vertonghen, Everton e Waldschmidt, ma il prossimo acquisto potrebbe ulteriormente alimentare i sogni di glor ...

