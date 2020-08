Benfica, Cavani sempre più vicino: offerti tre anni di contratto (Di sabato 15 agosto 2020) I contatti tra il Benfica ed Edinson Cavani si sono intensificati proprio negli ultimi giorni. Leggi su tuttonapoli

BOMBA! Cavani al Benfica per 9 milioni di € all'anno!
Il Benfica, dopo Cavani,prende anche Everton Soares (Gremio per 22mln€ + 15% sulla futura rivendita: colpo straordinario

Una suggestione estiva, un sogno d’una notte d’agosto, forse un’utopia. Che la Lazio stia cercando un grande calciatore da portare alla corte di Inzaghi non è più un mistero. Se non sarà David Silva, ...

I contatti tra il Benfica ed Edinson Cavani si sono intensificati proprio negli ultimi giorni. L'attaccante svincolatosi dal Paris Saint-Germain, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Rec ...

