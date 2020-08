Benatia verso il ritorno in Italia ma mai alla Lazio (Di sabato 15 agosto 2020) L'ex difensore di Roma, Juventus e Bayern Medhi Benatia, ammette che potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza in Qatar all’Al-Duhail. Il difensore ha rilasciato dichiarazioni interessanti al settimanale Sportweek.“A gennaio scade il mio contratto con l’Al Duhail, il club del Qatar dove sto giocando. Potrei rimanere qui, ma anche tornare in Europa. E, in questo caso, l’Italia sarebbe la mia destinazione preferita”. Il marocchino ha ammesso di giocare con tutti tranne che con la Lazio.“Preferisco avere un figlio senza lavoro, anziché averne uno che gioca alla Lazio”. Ha ammesso recentemente segno del forte campanilismo capitolino che ancora ha. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

