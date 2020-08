Belen oltre il Senza veli Curve nude pericolosissime | il Lato B coperto solo da un lembo di stoffa | Guarda

Belen oltre il topless. "Curve nude" pericolosissime, il Lato B coperto solo da un lembo di stoffa | Guarda (Di sabato 15 agosto 2020) Gli scatti con protagonista Belen Rodriguez non sono mai banali, ma quando la showgirl argentina decide di mostrarsi Senza veli arriva subito l'impennata di mi piace. oltre 200mila in poche ore ne sono arrivati sotto l'ultimo post della Rodriguez, grazie ad una foto dall'alto tasso erotico: Belen si posiziona di profilo, con la spalla sinistra e il braccio destro che coprono i generosi seni e un elegante slip nero come unico indumento indossato. La showgirl argentina ha i capelli avvolti in una coda ed espone un fondoschiena abbronzatissimo, oltre che da urlo. Ovviamente si sprecano i commenti tra “olio su tela” e “la più bella del mondo”. ... Leggi su liberoquotidiano

AndreaP63093781 : @HuffPostItalia quotidiani di grande prestigio, insomma... affianco all'oroscopo e ad articoli sull'omeopatia e le… - giuslillo : Tra le varie notizie che ti sbattono sul telefonino me ne capita una che è degna del regno di sticazzi. Questo il t… - stepa67 : Davvero non ho parole.... A questo punto volevo dirvi, che oltre a Belen, mi sono fatto anche la Sabrina Salerno, l… -

Gli scatti con protagonista Belen Rodriguez non sono mai banali, ma quando la showgirl argentina decide di mostrarsi senza veli arriva subito l’impennata di mi piace. Oltre 200mila in poche ore ne son ...

