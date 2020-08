Bayern Monaco stellare, Lewandowski: “Senza parole per momenti simili” (Di sabato 15 agosto 2020) Una serata memorabile per il Bayern Monaco e i suoi tifosi. I campioni di Germania spazzano via dal campo il Barcellona con un clamoroso 8-2 nella gara secca dei quarti di finale di Lisbona. Un verdetto senza appello, entrato di diritto nella storia della Champions League. Tra i protagonisti del massacro dello stadio Da Luz c'è anche Robert Lewandowski.caption id="attachment 979677" align="alignnone" width="1024" Lewandowski (getty images)/captionINDIMENTICABILEIl bomber polacco, infatti, si è reso protagonista di un assist e un gol, oltre a dare un gran contributo svariando su tutto il fronte offensivo. Lewandowski ha affidato ai social i suoi pensieri su questa incredibile goleada: "Per alcuni momenti semplicemente non ci sono parole".embedcontent ... Leggi su itasportpress

