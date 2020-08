Bayern Monaco, Goretzka brutale dopo l’8-2 al Barça: “nessuna compassione per Messi, ci siamo divertiti” (Di sabato 15 agosto 2020) Nona vittoria in nove partite giocate quest’anno in Champions League, percorso netto per il Bayern Monaco che ieri ha strapazzato 8-2 il Barcellona nei quarti di finale di Champions League. Otto reti che vanno ad aggiungersi alle 31 già segnate in stagione nella massima competizione europea, che portano il totale a 39 in 9 incontri per una media di 4,3 gol a partita. Pool/Getty ImagesNumeri impressionanti, commentati da Goretzka all’indomani del successo sui blaugrana, per i quali non c’è stata compassione: “fin dal primo secondo eravamo molto decisi nei contrasti, siamo entrati molto rapidamente in partita, sapevamo che dovevamo far sentire la nostra presenza. Il pressing è stato brutale. L’1-1 è stato un piccolo brutto ... Leggi su sportfair

