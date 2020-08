Bayer Leverkusen, il club tedesco conferma: “Havertz ha chiesto la cessione” (Di sabato 15 agosto 2020) Era nell'aria, adesso arriva anche la conferma diretta: Havertz ha chiesto al Bayer Leverkusen di essere venduto. Sale la possibilità di vederlo giocare insieme a Timo Werner al ChelseaIL FUTURO DI HAVERTZcaption id="attachment 978257" align="alignnone" width="1024" Kai Havertz (Getty Images)/captionLa giovane stella del Leverkusen, Kai Havertz, ha segnato all'Inter quella che probabilmente sarà la sua ultima rete con la maglia delle aspirine. Fernando Carro, attuale CEO del club tedesco ha confermato a Kölner Stadt-Anzeiger la possibile cessione del fantasista: "Kai ha manifestato la sua intenzione di alzare l'asticella, non sappiamo se adesso o in futuro. Abbiamo sempre detto che di questioni relative al mercato avremmo ... Leggi su itasportpress

