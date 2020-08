Barcellona, via alla rivoluzione: Xavi verso la panchina blaugrana (Di sabato 15 agosto 2020) Il Barcellona è un cumulo di macerie. Il tempio d'oro di Lionel Messi è crollato sotto i colpi del Bayern Monaco , che ha rifilato una batosta clamorosa ai catalani, che non incassavano otto gol in ... Leggi su quotidiano

Eurosport_IT : BAYERN DA SBALLO! Barcellona spazzato via, i tedeschi volano in semifinale dove troveranno una tra Manchester City… - tuttosport : #Barcellona, #Piquè si sfoga: 'E' una vergogna, se serve vado via' ?? - SStefano93 : Non so se è una follia o meno,se c’è qualcosa o non c’è niente,se si può o non si può. In ogni caso,in generale,o v… - lookatbald : RT @_grazy87: • Piqué ha capito che per il bene del Barcellona è disposto anche ad andare via, • Chiellini - Buffon rinnovano e Bonucci fa… - sportli26181512 : Formula 1, GP di Spagna: le qualifiche in diretta live da Barcellona. Libere 3 alle 12: A mezzogiorno via alla terz… -