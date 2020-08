Barcellona, rischio beffa Coutinho: se vince la Champions, al Liverpool vanno 5 milioni (Di sabato 15 agosto 2020) Di gol contro il Barcellona Coutinho ne ha fatti due nell’otto a due che il Bayern Monaco ha inflitto ai blaugrana. Un risultato che rappresenta una cicatrice per il Barcellona costretta a dire addio alle semifinali di Champions League con tanto di umiliazione. Ma per il club blaugrana, oltre al danno, potrebbe esserci anche la beffa. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Barcellona rischia infatti di dover pagare 5 milioni di indennizzo al Liverpool, nel caso in cui Coutinho dovesse vincere la Champions League con il Bayern Monaco. Leggi su sportface

Epocale, tutto è epocale in questo 2020. O almeno lo sembra. Colpa del virus, spesso. In questo caso no, non proprio, non direttamente: Messi e Ronaldo fuori dalle semifinali della Champions League, i ...Lisbonazo o fracaso. La disfatta del Barcellona in Champions contro il Bayern Monaco è stato un brutto colpo, di quelli che ti mandano ko e ti lasciano storditi al tappeto. Come un pugile suonato, i c ...