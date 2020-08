Barcellona: Messi potrebbe lasciare i blaugrana in caso di mancata rivoluzione in estate (Di sabato 15 agosto 2020) La batosta subita in Champions League contro il Bayern Monaco, nel match valido per i quarti di finale, potrebbe avere conseguenze notevoli per il Barcellona, non solamente in panchina. Come rivelato dall’emittente radiofonica spagnola “Cope“, Lionel Messi potrebbe contemplare l’idea di lasciare i blaugrana qualora non dovesse esserci un cambiamento ai vertici della società. Il contratto dell’argentino gli consentirebbe di cambiare squadra nel 2021 e, dato che l’accordo sul rinnovo di contratto stenta ad arrivare, il Barça trema. Leggi su sportface

