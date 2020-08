Barcellona Bayern Monaco: come hanno fatto i blaugrana a subire otto gol – ANALISI TATTICA (Di sabato 15 agosto 2020) Il Barcellona è stato sovrastato in tutto e per tutto dal Bayern Monaco di Flick. hanno perso una valanga di palloni nella propria metà campo, il pressing dei bavaresi è stato indemoniato Risveglio tremendo in casa Barcellona. Questo 8-2 subito dal Bayern, la sconfitta peggiore della storia europea dei catalani, rappresenta la fine di un ciclo, il preludio a una seconda metà di agosto che si prospetta di grandi cambiamenti a livello societario e aziendale (basta sentire le parole di Piqué nel post gara). Quella del Barcellona è stata un’annata da zero titoli, conseguenza di anni di continua tensione tra dirigenza e giocatori, oltre che di tante mosse sbagliate in sede di mercato (tanti investimenti che non ... Leggi su calcionews24

