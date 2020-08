Barcellona-Bayern Monaco 2-8, Neuer: “Abbiamo giocato nella loro area dall’inizio alla fine” (Di sabato 15 agosto 2020) Al termine del match valevole per i quarti di finale di Champions League 2019/2020, che ha visto il Bayern Monaco travolgere il Barcellona per 8-2, il capitano dei bavaresi Manuel Neuer ha commentato alla stampa questo successo: “Abbiamo tentato di giocare sempre nella loro area dall’inizio alla fine e il risultato ci ha dato ragione. Il Barcellona in attacco è forte, ma noi abbiamo voluto attaccare senza mollare mai. Gli 8 gol subiti da Ter Stegen? Un po’ sono dispiaciuto, è un mio compagno di nazionale e non gli augurerei nulla di simile, come del resto a tutti gli altri“. Leggi su sportface

