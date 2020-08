Barcellona-Bayern, le prime pagine dei quotidiani spagnoli: «Umiliazione storica» – FOTO (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo la pesantissima sconfitta del Barcellona contro il Bayern Monaco i quotidiani esteri non hanno avuto pietà nei confronti dei catalani Come era lecito aspettarsi i quotidiani spagnoli non hanno avuto pietà per il Barcellona uscito con le ossa rotte dal confronto con il Bayern Monaco in Champions League. Sulle prime pagine dei quotidiani iberici campeggiano i titoloni: «Vergogna», «Umiliazione storica», «Fine di un ciclo vergognoso». (QUI LE prime pagine DEI quotidiani SPORTIVI ITALIANI). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

pisto_gol : In Barcellona-Bayern, impressionante l’atteggiamento dei tedeschi, che anche sul 4:1 tenevano la linea difensiva al… - SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - Gazzetta_it : #Piqué: 'Vergogna, abbiamo toccato il fondo. Ora dobbiamo cambiare tutto' #BarcaBayern - hajikezaki1946 : RT @Eurosport_IT: I quotidiani non risparmiano il #Barcellona: ''Vergogna'' ????? #UCL | #BarcaBayern - Rocco_Baricco : @pisto_gol Il bayern ha giocato da squadra al 100%. Si e dimostrato che nemmeno il Barcellona puo permettersi lo st… -