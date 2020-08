Barca in zona vietata all'isola di mortorio, diportista insulta la Guardia Costiera (Di sabato 15 agosto 2020) , Visited 164 times, 164 visits today, Notizie Simili: Da Golfo Aranci a Tavolara, i sub in azione per… Musica alta e decine di barche, festa in mare fuori… Sospetta bomba davanti alla spiaggia di ... Leggi su galluraoggi

Altro che le delusioni brucianti di Roma e Liverpool. Quella di oggi del Barcellona contro il Bayern Monaco è stata una debacle storica, un 2-8 che rimarrà nella storia del club ...

Bini snobba l’invito a far vacanze in regione e si concede una crociera in acque croate

Mister Turismo in motoscafo a Rovigno e dintorni nonostante gli appelli a rimanere in Fvg per aiutare le imprese locali TRIESTE Due gaffe al prezzo di una. Le colleziona l’assessore alle Attività pro ...

