Banksy, l’artista “senza nome” sbarca a Palermo: esposte oltre 100 opere (Di sabato 15 agosto 2020) Banksy sbarca ufficialmente in Italia: l’arista misterioso, dopo la fine dell’estate, esporrà più di 100 opere a Palermo. Grande attesa da parte dei cittadini siciliani. Ormai è entrato nei cuori di tutti. Sia per l’arte esposta, sia per il suo “fare e apparire” misterioso. Più fare, che apparire. Parliamo di uno degli artisti più amati e famosi al mondo: Banksy. Anche qui: famoso per modo di dire. Perché la sua fisionomia, il suo aspetto, il carattere, il nome e cognome sono a tutt’oggi sconosciuti. E crediamo lo saranno per sempre. È questa la peculiarità del writer inglese (alcuni dicono non sia nemmeno di origine inglese) che della street art è un vero talento: arriva, disegna e sparisce, per lasciare ... Leggi su bloglive

annalisapanello : RT @MassimoE69: Pio XIII: 'No. Salinger. Il più importante regista cinematografico?'. Sofia Dubois: 'Spielberg?'. Pio XIII: 'No. Kubrick.… - MassimoE69 : Pio XIII: 'No. Salinger. Il più importante regista cinematografico?'. Sofia Dubois: 'Spielberg?'. Pio XIII: 'No.… -

Ultime Notizie dalla rete : Banksy l’artista Banksy apre uno shop online: in vendita opere a poche sterline Corriere della Sera