Auto contro un muro a Santa Colomba, 35enne ubriaco alla guida: denunciato e patente ritirata (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Denuncia all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza, ritiro della patente di guida e sequestro dei resti dell’Autovettura. Questi i provvedimenti nei confronti di un 35enne, A.S., residente ad Altavilla Irpina (Av), che nel pomeriggio di ieri – in accertato stato di ebrezza – ha perso il controllo della sua Autovettura, un’Alfa Romeo 147, e si è schiantato contro il muro di cinta di una villa privata in C/da Santa Colomba (leggi qui). “A seguito dell’impatto la scena del sinistro – si legge in una nota della Municipale intervenuta sul luogo del sinistro ... Leggi su anteprima24

ANDRANO – Ferragosto rovinato per un gruppo di cinque amici di Gravina di Puglia, fra i 22 e i 24 anni, che avevano scelto il mare e le campagne del basso Salento per una vacanza. Mentre viaggiavano i ...

Perde il controllo della moto che si schianta contro le auto parcheggiate: morto in ambulanza

Terribile incidente nella notte di oggi, sabato 15 agosto 2020, in via Giordano Bruno, all'altezza dell'incrocio con via Madonna delle Rose. Poco prima delle 5,30 un 42enne italiano che guidava una mo ...

