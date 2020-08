Australia, surfer girl gravemente ferita nell’attacco di uno squalo (Di sabato 15 agosto 2020) In Australia una donna di 35 anni che stava facendo surf è stata gravemente ferita in un attacco di squali a Shelley Beach. E’ stata salvata da un surfista. L’Australia si conferma una meta a rischio per gli attacchi di squali sugli uomini. È vero, i più non sono letali, ma anche oggi, poco prima … Leggi su 2anews

SIDNEY - L’Australia si conferma una meta a rischio per gli attacchi di squali sugli uomini. È vero, i più non sono letali, ma anche oggi, poco prima delle 14.00, ora australiana, una donna di 35 anni ...

