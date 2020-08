Atalanta, quattro anni di Gasperini: il capolavoro del tecnico di Grugliasco (Di sabato 15 agosto 2020) che ha trasformato la Dea in una grande squadra quattro anni di Gian Piero Gasperini, in cui abbiamo visto davvero di tutto. Dal possibile esonero – che oggi in pochi ricordano – fino ai quarti di finale di Champions League. Gioco, calciatori rivalutati ed esaltati, ma soprattutto un modello che può essere preso come esempio da tutti. quattro anni di EuroAtalanta che ha sorpreso e continua a sorprendere tutti, nonostante gli ottimi risultati siano diventati ormai una costante nella gestione del tecnico di Grugliasco. DAL POSSIBILE ESONERO ALL’EUROPA LEAGUE – La sconfitta col Palermo dopo pochi turni poteva essere fatale. Con i sé e con i ma non si fa la storia, da quel momento in poi Gasperini ... Leggi su calcionews24

enricoI00 : @DocStrowman @Cristoincroce1 L’Atalanta l’anno scorso ci è arrivata a un punto, due anni fa ci è arrivata dietro, t… - 50_gino : @elenamarra18 @MarcoDiMaro La verità nn siamo una squadra per partecipare hai quarti l’Atalanta come ci è arrivata… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #Atalanta: #Gosens nome caldo ?? Pronto il derby d'Italia tra #Juventus e #Inter per il tedesco che… - lacustre81 : @SaverioTolomeo @pizzigo @psbrdx Chi te lo dice a te che la società non ha fatto nulla?Non è che devono sbandierare… - SPalermo91 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #Atalanta: #Gosens nome caldo ?? Pronto il derby d'Italia tra #Juventus e #Inter per il tedesco che… -