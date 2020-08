Atalanta, Hateboer annuncia il clamoroso addio: “Ciclo finito, cerco nuove esperienze” (Di sabato 15 agosto 2020) Hans Hateboer ha concesso un’intervista a VI, durante la quale ha annunciato il suo imminente addio all’Atalanta, dopo tre anni di rapporto professionale che hanno giovato alla carriera dell’esterno olandese, esploso sportivamente in nerazzurro. Di seguito le clamorose dichiarazioni di Hateboer, che hanno sorpreso gli addetti ai lavori e probabilmente i tifosi orobici: “Penso che abbiamo raggiunto il massimo possibile, un quarto di finale di Champions. Dopo tante stagioni a Bergamo i risultati sono diventati straordinari negli ultimi anni, ma non penso che si possa andare molto oltre per questo ciclo per quanto mi riguarda. Ho trascorso tre anni fantastici qui, ho uno splendido rapporto con tutti. Ma credo sia l’ora di trovare una via di mezzo insieme. La mia scelta ... Leggi su sportface

Arriva un'ultim'ora che non farà piacere ai tifosi dell'Atalanta: Hans Hateboer vuole lasciare la squadra. In un'intervista rilasciata a VI l'olandese ha dichiarato concluso il suo ciclo a Bergamo e h ...

Bergamo e l’Atalanta, il popolo ferito che sorride

BERGAMO. La delusione per l'eliminazione dalla Champions League è durata appena il tempo di realizzare quanto grande sia stata la stagione dell'Atalanta, applaudita al suo ritorno a Bergamo da duecent ...

