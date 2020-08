Astronomia: il fascino delle Perseidi racchiuso in un unico scatto [FOTO] (Di sabato 15 agosto 2020) Il fascino delle stelle cadenti di Agosto racchiuso in uno scatto: l’immagine a corredo dell’articolo è il risultato della somma di 143 pose da 50 secondi ciascuna per un totale di 119 minuti per la Via Lattea, mentre le Perseidi sono state catturate ciascuna in un singolo frame da 50 secondi. Riprese ed elaborazione sono stati effettuati da Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili Palidoro con Camera ASI-178MC in modalità fisheye su treppiedi. Le Perseidi sono uno sciame meteorico visibile in Agosto in direzione della costellazione del Perseo. Lo sciame è composto dai resti della cometa Swift Tuttle.L'articolo Astronomia: il fascino delle Perseidi racchiuso in un ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Astronomia fascino Astronomia: il fascino delle Perseidi racchiuso in un unico scatto [FOTO] Meteo Web