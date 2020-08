Ashley Young: “Appena ho saputo dell’Inter ho accettato. In finale contro il Manchester? Prima dobbiamo battere lo Shakhtar” (Di sabato 15 agosto 2020) Ashley Young intervistato dalla UEFA in vista del match contro lo Shakhtar L’esterno nerazzurro Ashley Young è il protagonista di un’intervista realizzata dalla UEFA in vista della semifinale tra Inter e Shakhtar Donetsk in programma per lunedì. Ecco le sue parole. Allo Shakhar piace molto andare in attacco. Ti piacciono questo tipo di partite contro squadre che aggrediscono? Se puoi preferisci non giocare contro squadre che si limitano a difendere. Vuoi giocare con squadre a cui piace fare calcio, che devi affrontare in punta di piedi, chi gioca bene ne esce vincitore. Penso sarà un’ottima partita. Abbiamo visionato il loro modo di giocare, li abbiamo visti contro il Basilea ... Leggi su intermagazine

A 34 anni, Ashley Young ha lasciato il calcio inglese per la prima volta in carriera ed è approdato all'Inter a gennaio. Poco dopo, è diventato il primo giocatore inglese a segnare in Serie A dai temp ...

Calciomercato Inter, Mykolenko l'alternativa a sinistra

Nonostante il buon rendimento di Cristiano Biraghi e Ashley Young sulla fascia sinistra della squadra allenata da Antonio Conte nell'ultima stagione, l'Inter starebbe seguendo da vicino il calciomerca ...

