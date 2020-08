Ascolti TV | Venerdì 14 agosto 2020. I Migliori Anni 12.4%, Come Sorelle 12.2% (Di sabato 15 agosto 2020) Come Sorelle Nella serata di ieri, venerdì 14 agosto 2020, su Rai1 I Migliori dei Migliori Anni ha conquistato 1.637.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 Come Sorelle ha raccolto davanti al video 1.531.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 I Delitti della Foresta Nera ha interessato 715.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Into the Storm ha intrattenuto 843.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 602.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Rete4 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto totalizza un a.m. di 499.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Mystery in Paris ha registrato 208.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio

toysblogit : Ascolti tv venerdì 14 agosto 2020 - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 14 agosto 2020 - tvblogit : Ascolti tv venerdì 14 agosto 2020 - sailornoora : Gli ascolti sono assolutamente stabili considerando che il venerdì è il giorno con maggior concorrenza. L’episodio… - Rosy72mex : @cristinascat10 Come darsi la zappa sui piedi.. Abbiamo sempre detto che la gente non era ancora andata in vacanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì Ascolti tv USA mercoledì 12 dicembre, crescono SEAL Team e Modern Family Dituttounpop