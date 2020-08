Artrosi, vita sedentaria e stress tra le principali cause: ma attenzione anche a quello che si mangia (Di sabato 15 agosto 2020) Movimenti legati, difficoltosi, sempre più lenti. E spesso dolore insistente, localizzato alle articolazioni, dal pollice alla spalla, dal collo alla schiena, dall’anca al ginocchio. È così che si presenta in genere l’Artrosi, degenerazione cronica ma progressiva delle cartilagini che si stima affligga in Italia oltre 5 milioni di persone, interessando un distretto specifico del corpo o manifestandosi in modo diffuso su piccole e grandi articolazioni (poliArtrosi). Non riguarda solo gli anziani, come in genere si pensa, ma anche i giovani adulti. Se è vero infatti, secondo uno studio olandese, che la massima incidenza si registra tra i 75 e i 79 anni, con prevalenza nelle donne, con sintomi evidenti come zoppia, atrofia muscolare, accorciamento e deformità degli arti, si è rilevato ... Leggi su ilfattoquotidiano

Chirurgia mininvasiva Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse verso tecniche chirurgiche che consentono un più rapido ritorno alla normalità. Nell’attuale ambito sociale, caratterizzato da un aument ...

In caso di artrosi, quando si deve ricorrere a una protesi al ginocchio?

Vedo che mia zia ha spesso dolore alle ginocchia quando cammina (uno le si gonfia anche di tanto in tanto) e fatica a salire le scale o ad alzarsi o sedersi sulla sedia. E’ artrosi? Deve mettere una p ...

