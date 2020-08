Apple vs Fortnite. Il confronto tra i due spot che sfidano il Grande Fratello – Il video (Di sabato 15 agosto 2020) Il 22 gennaio 1984 durante la pausa pubblicitaria del Super Bowl è andato in onda lo spot più iconico del mondo della tecnologia. In una manciata di secondi, diretti da Ridley Scott, una donna corre tra il pubblico seduto in sala a fissare il volto di un uomo che annuncia l’anniversario delle Direttive sulla Purificazione dell’Informazione. La donna si ferma davanti allo schermo, lancia un martello e interrompe voce e immagini. Intanto scorre un messaggio: «Il 24 gennaio Apple introdurrà Macintosh. E capirete perché 1984 non sarà come “1984”». L’uomo distrutto dal martello altri non era che Ibm, l’azienda che allora aveva il monopolio del mercato dei pc. Un monopolio che Apple ha provato (riuscendoci) a scalfire con il suo Macintosh. Uno ... Leggi su open.online

