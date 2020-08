Apple e Google rimuovono Fortnite dallo Store: il motivo (Di sabato 15 agosto 2020) Da qualche giorno sia Apple che Google hanno rimosso dai propri Store Fortnite. Il popolare gioco sparatutto ha violato le norme di pagamenti in-app. A livello mondiale è uno dei giochi più diffusi tra giovani e meno giovani. Negli ultimi anni è diventato, grazie alla sua modalità free to play, uno degli sparatutto più amati dai videogiocatori. Stiamo parlando della creatura di EpicGames Fortnite, vero e proprio fenomeno nel campo dei videogame che in tutto il mondo è stato scaricato da decine di milioni di persone. Fino a pochi giorni fa usufruibile anche sui dispositivi Apple e Android, fino a quando la società della Mela e Google non hanno deciso di rimuovere l’applicazione dai propri Store. Una ... Leggi su bloglive

