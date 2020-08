Apex Legends stagione 6: un nuovo trailer mostra la nuova leggenda Rampart (Di sabato 15 agosto 2020) La stagione 6 del battle royale Apex Legends (chiamata Boosted) si prepara a fare il suo esordio questa settimana e gli addetti ai lavori hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Rampart, la nuova leggenda in arrivo, insieme ai vari cambiamenti subiti dalla mappa di gioco.Rampart è una sorta di esperta armaiola ed è equipaggiata con un letale cannone gatling, una vera e propria regina della tecnologia che si è fatta un nome nei combattimenti clandestini. Altre novità introdotte dalla stagione 6 sarà un nuovo sistema di crafting (che permetterà di raccogliere ed utilizzare i materiali nella mappa per creare il proprio arsenale) oltre ai vari oggetti esclusivi ... Leggi su eurogamer

