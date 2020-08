Antonella Elia perdona Pietro Delle Piane: ecco come l’ha convinta (Di sabato 15 agosto 2020) Questo articolo Antonella Elia perdona Pietro Delle Piane: ecco come l’ha convinta . Antonella Elia ha ufficialmente perdonato Pietro Delle Piane: ecco come è riuscito a convincerla dopo l’addio di Temptation Island. Sono stati una Delle coppie più chiacchierate ed allo stesso tempo discusse non solo dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma anche di Temptation Island dove il loro modo di comportarsi, soprattutto di lui, non sembra … Leggi su youmovies

