Antonella Clerici lutto mai superato | Riaffora il dolore della morte | “Rivivo l’agonia” (Di sabato 15 agosto 2020) In questi giorni la cuoca Benedetta Rossi è stata colpita dalla morte del suo amato cagnolone Nuvola, il cane con il quale ha condiviso 17 anni della sua vita. Attraverso un lungo messaggio su Instagram, l’influencer ha comunicato ai suoi follower la dolorosa dipartita. Tanti i messaggi di incoraggiamento e supporto che sono arrivati, tra … L'articolo Antonella Clerici lutto mai superato Riaffora il dolore della morte “Rivivo l’agonia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

propers0ul : @capuanogio le pagelle per #MD le fa antonella clerici? - zazoomblog : Brutta tegola per Antonella Clerici che viene sostituita dalla coppia Convertini-Falchi - #Brutta #tegola… - geppy2911 : Piove sul bagnato per Antonella Clerici. Decisione a sorpresa Rai: 'È se... - LaMammaN1 : - infoitcultura : Antonella Clerici “rimandata”: slitta inizio del suo programma -