Anticipazioni spagnole Una Vita: si avvicina il funerale di Bellita. José e Alodia nascondono qualcosa (Di sabato 15 agosto 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: cosa vedremo nel nuovo filmato? Si apre con Lolita, Rosina e Susana che parlano della morte di Ursula e con la sarta che in certi casi contempla la pena capitale. Quindi Rosina ricorda la fine di Maria Antonietta: sarebbe una morte “dignitosa ed elegante”. Le due proseguono con il loro macabro discorso, mentre Lolita è sempre più a disagio nell’ascoltarle. In una scena successiva, Susana e Felicia parlano di Genoveva, che si è recata al ristorante, e l’amica consiglia alla Pasamar di far capire alla Salmeròn che non è la benvenuta, ma questa l’avvisa che questa è dietro di lei. Genoveva, sorridente, dice a Susana che è contenta di vederla e che spera di vederla a casa sua più tardi, ma Susana, sdegnosamente, risponde ... Leggi su pianetadonne.blog

infoitcultura : IL SEGRETO 24-30 agosto 2020 anticipazioni spagnole - zazoomblog : Anticipazioni spagnole Una Vita: ecco come è morta Bellita - #Anticipazioni #spagnole #Vita: #morta - infoitcultura : Una Vita anticipazioni spagnole, Bellita muore: mistero sulla morte - infoitcultura : UNA VITA 24-30 agosto 2020 anticipazioni e trame spagnole - infoitcultura : Anticipazioni spagnole Una Vita: Bellita tira un uovo a Felicia -