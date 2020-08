Anniversario fine II Guerra mondiale, Giappone: 'Profondo rimorso' (Di sabato 15 agosto 2020) In una cerimonia per il 75esimo Anniversario della resa Giapponese che mise fine alla Seconda Guerra mondiale, l'imperatore Naruhito ha espresso 'Profondo rimorso' per le azioni nipponiche durante il ... Leggi su tgcom24.mediaset

RaiNews : 'Profondo rimorso' per le azioni compiute dal Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale è stato espresso dall'imp… - 6000sardine : #12agosto - 76° anniversario della strage nazista di Sant'Anna di #Stazzema. “Non va dimenticato che quanti sotto… - PaoloBMb70 : RT @RaiNews: 'Profondo rimorso' per le azioni compiute dal Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale è stato espresso dall'imperatore Nar… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Anniversario fine II Guerra mondiale, Giappone: 'Profondo rimorso' #giappone - MediasetTgcom24 : Anniversario fine II Guerra mondiale, Giappone: 'Profondo rimorso' #giappone -

Ultime Notizie dalla rete : Anniversario fine Anniversario fine II Guerra mondiale, Giappone: "Profondo rimorso" TGCOM Seconda Guerra Mondiale, il 75esimo anniversario della resa del Giappone. L'imperatore: «Profondo rimorso»

«Profondo rimorso» per le azioni compiute dal Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale è stato espresso dall'imperatore Naruhito in una cerimonia per i 75 anni dalla fine del conflitto, mentre il ...

Nba, San Antonio Spurs fuori dai playoff dopo 22 anni (e 5 titoli): così è caduta l’ultima certezza dello sport mondiale

Capolinea di un ciclo glorioso. Nella bolla del Disney World di Orlando i San Antonio Spurs hanno conosciuto l’aritmetica eliminazione dai playoff dopo 22 stagioni consecutive in cui hanno vissuto la ...

«Profondo rimorso» per le azioni compiute dal Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale è stato espresso dall'imperatore Naruhito in una cerimonia per i 75 anni dalla fine del conflitto, mentre il ...Capolinea di un ciclo glorioso. Nella bolla del Disney World di Orlando i San Antonio Spurs hanno conosciuto l’aritmetica eliminazione dai playoff dopo 22 stagioni consecutive in cui hanno vissuto la ...